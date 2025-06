Nuove regole UE | indennizzi aerei ridotti più difficoltà per i passeggeri

Le nuove regole dell’UE sul trasporto aereo segnano una svolta: indennizzi più difficili da ottenere, limiti più severi e procedure più complesse per i passeggeri. Questa revisione del regolamento 261/2002 mira a ridurre i costi delle compagnie, ma mette a dura prova i diritti di chi viaggia. Nel presentare le modifiche, il Consiglio dei Trasporti sottolinea la necessità di un equilibrio tra sostenibilità e tutela dei consumatori.

Serviranno più ore di ritardo del volo aereo per avere un'indennizzo dalle compagnie, tetti per i rimborsi saranno più bassi, con limiti anche nei casi di riprotezione per un volo cancellato. Il Consiglio dei Trasporti dell'Unione Europea ha deciso alcune modifiche al regolamento 2612002 sul trasporto aereo che modifica i meccanismi di indennizzo rendendoli più complicati. Il testo è ora all'esame dell'Europarlamento. Nel presentare le modifiche era stato sottolineato che arrivano 30 nuovi diritti, come l'obbligo per le compagnie di indicare entro tre ore indicazione sui voli alternativi o quello di fornire moduli precompilati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nuove regole UE: indennizzi aerei ridotti, più difficoltà per i passeggeri

In questa notizia si parla di: Regole Indennizzi Aerei Ridotti

Indennizzi aerei: nuove regole UE riducono i rimborsi per i passeggeri - Le nuove regole UE sugli indennizzi aerei apportano cambiamenti significativi, rendendo più difficile ottenere rimborsi e riducendo gli importi disponibili per i passeggeri.

Indennizzi aerei: nuove regole UE riducono i rimborsi per i passeggeri - Le nuove modifiche UE al regolamento 261/2002 riducono i rimborsi per ritardi aerei, danneggiando i consumatori. Secondo quotidiano.net

Nuove regole UE sui rimborsi aerei penalizzano i consumatori - Per questo l'associazione dei consumatori si dice pronta ad una battaglia legale "per contrastare in ogni sede le nuove norme al vaglio dell'UE, e avvierà una mobilitazione in sede europea con la ... Segnala laregione.ch

Ue, si riducono gli indennizzi sui ritardi aerei: Codacons sul piede di guerra - Serviranno più ore di ritardo del volo aereo per avere un indennizzo dalle compagnie, tetti per i rimborsi saranno più bassi, con limiti anche nei casi di riprotezione per un volo cancellato. Il Consi ... Secondo msn.com