Nuove asfaltature in centro e viale Cavour Divieti di transito e di sosta temporanei

Grandi novità in città: nei prossimi giorni, le nuove asfaltature trasformeranno alcune delle vie più trafficate, con temporanei divieti di sosta e transito in centro e viale Cavour. Questa operazione, fondamentale per migliorare la mobilità e l’estetica urbana, comporterà sensibili variazioni nelle rotte quotidiane. Attenzione alle date e alle zone interessate, per garantire un viaggio senza intoppi e contribuire alla rinascita della nostra città.

Domani partirà il rifacimento degli asfalti in alcune importanti vie della città che determinerà alcune sensibili variazioni per la sosta e il traffico. Da domani a mercoledì 11 giugno dalle ore 8.30 alle 18.30 divieto di sosta e transito in corso Garibaldi tra l’intersezione con via Francesco Carrara e l’intersezione con via San Girolamo. Da giovedì 12 a martedì 17 (esclusi festivi e prefestivi) divieto di sosta e transito in via Vittorio Emanuele II, tra via Burlamacchi e piazza della Magione; sempre in via Vittorio Emanuele II, tra piazzale Verdi e piazza della Magione, senso unico alternato regolato da movieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuove asfaltature in centro e viale Cavour. Divieti di transito e di sosta temporanei

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Sosta Transito Asfaltature Centro

Straborgo 2025 | La festa del rione dal 30 maggio al 2 giugno: divieti di sosta e di transito, come cambia la viabilità - Dal 30 maggio al 2 giugno 2025, il rione si prepara a vivere Straborgo, una festa che promette quattro giorni di eventi vibranti in piazza Mazzini e Porta a Mare.

Nuove asfaltature in centro e viale Cavour. Divieti di transito e di sosta temporanei - Domani partirà il rifacimento degli asfalti in alcune importanti vie della città che determinerà alcune sensibili variazioni per la sosta e il traffico. Da domani a mercoledì 11 giugno dalle ore 8.30 ... lanazione.it scrive

Nuove asfaltature in centro storico e in viale Cavour: scattano i divieti - Si parte lunedì (9 giugno), previste deviazioni anche per le linee del trasporto pubblico locale e modifiche alla sosta ... Da luccaindiretta.it

Asfaltature e chiusure in centro - Per quanto riguarda via Risorgimento e piazza Matteotti, da lunedì saranno in vigore i divieti di sosta in tutta l’area interessata dall’intervento fino a mercoledì. Luned, toltol vecchio ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Alcuni lavori di asfaltatura mandano in tilt il traffico, lunghe code e rallentamenti in val di Non