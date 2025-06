Nuova Virtus Cesena | strategie per la stagione 2024-2025 tra settore giovanile e prima squadra

La Nuova Virtus Cesena si prepara a scrivere il suo futuro, delineando strategie innovative per la stagione 2024-2025 che coinvolgono sia il settore giovanile che la prima squadra. In questi giorni decisivi, la società si concentra sulla valorizzazione del suo patrimonio più prezioso: il vivaio giovanile, vero motore di successi e crescita. Un progetto ambizioso che punta a rafforzare la competitività e a consolidare la leadership nel panorama nazionale.

Sono giornate decisive per il prossimo futuro della Nuova Virtus Cesena, che in questi giorni metterà sul tavolo le modalità con le quali affrontare la nuova stagione del settore basket. La società parte da un importante patrimonio che merita di essere valorizzato, se non altro per gli ottimi risultati che sta raggiungendo: il settore giovanile, fiore all'occhiello di un club che nelle ultime stagioni ha legato il suo nome a livello quanto meno regionale, ma anche oltre, alla qualità del lavoro svolto in campo da un nutrito gruppo di atlete in costante crescita tecnica. Nelle ultime tre stagioni, il sodalizio una volta ha raggiunto le finali nazionali e un'altra, nel campionato appena concluso, le ha sfiorate, arrivando da protagonista alla fase interzonale col gruppo under 17.