Nuova veste ed energia per il Circolo ricreativo e sportivo di Bottega

Il Circolo Ricreativo e Sportivo di Bottega torna a vivere con una veste rinnovata e un’energia tutta nuova, pronta ad accogliere cittadini di tutte le età. L’inaugurazione, alla presenza del sindaco Ucchielli, della Giunta e della consigliera Rossi, ha segnato un importante passo avanti nella valorizzazione dello spazio pubblico. Dopo mesi di interventi, il circolo si presenta ora più accessibile e vivace che mai, pronto a diventare il cuore pulsante della comunità.

E’ stato presentato ai cittadini nella sua nuova veste, il circolo ricreativo e sportivo della frazione di Bottega a Vallefoglia. Il sindaco Palmiro Ucchielli, insieme alla Giunta e al consigliere comunale con delega alla Disabilità Annalisa Rossi, hanno inaugurato ieri lo spazio esterno di proprietà comunale, completamente riqualificato grazie a un investimento di circa 100mila euro. Numerosi gli interventi effettuati sulla struttura nei mesi scorsi, fra i quali: la bonifica dell’edificio attraverso la rimozione completa delle coperture in amianto, il miglioramento dell’accessibilità grazie al rifacimento della pavimentazione della scalinata con materiali antiscivolo, il restauro delle pareti esterne e il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie degli spazi situati al di sotto di piazza Rossini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuova veste ed energia per il Circolo ricreativo e sportivo di Bottega

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Veste Circolo Ricreativo Sportivo

Isola Capo Rizzuto: scoperti sei totem in un circolo ricreativo sportivo, titolare sanzionato per 60mila euro - Controlli delle forze dell’ordine in un circolo ricreativo sportivo nel comune di Isola Capo Rizzuto, nella provincia di Crotone in Calabria. Durante tale attività di verifica, è stata rilevata la ... Si legge su agimeg.it

Circoli ricreativi e sportivi - Svolge inoltre attività di carattere ricreativo, culturale, artistico e sportivo mediante agevolazioni a favore dei Soci e dei loro familiari. Il Circolo, infine, sostiene ogni attività ed iniziativa ... Da poliziadistato.it

Covid:sorpresi in circolo ricreativo,sanzionato anche medico - Giocavano a biliardo senza usare la mascherina e non rispettando il distanziamento fisico in un circolo ricreativo rimasto aperto nonostante le disposizioni vigenti per il contenimento del Covid 19. ansa.it scrive

Circolo Ricreativo Confidenza - Boccette - Confidenza vs Agoms