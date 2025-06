Nuova Questura progetto affidato Ed è prevista sempre nella caserma Cialdini-Del Monte

La nuova Questura di Pesaro prende forma: il progetto, affidato all’Agenzia del Demanio e previsto all’interno della Caserma Cialdini del Monte, segna un passo importante per la sicurezza e lo sviluppo della città. Con un cronoprogramma ben definito, i lavori di realizzazione sono ormai in fase avanzata, confermando l’impegno condiviso tra istituzioni e comunità. La destinazione di questo spazio rappresenta un investimento strategico per il futuro di Pesaro e dei suoi cittadini.

La progettazione della nuova Questura di Pesaro – testimonia l’onorevole Antonio Baldelli – è stata affidata a marzo 2025. Il sito di destinazione è all’interno della Caserma Del Monte Cialdini. Fino a prova contraria è lì che verrà realizzata dall’ Agenzia del Demanio in attuazione dell’accordo di programma siglato nel 2022 con il Ministero della Difesa. In quell’accordo c’era un cronoprogramma per cui i lavori di realizzazione sarebbero dovuti iniziare nel 2024 e finire nel 2026 e c’era l’indicazione della spesa da sostenere: poco meno di 16 milioni di euro. Dopo i dubbi espressi pubblicamente dal sindaco Andrea Biancani il quale, nel sottolineare l’assenza di cantieri laddove sarebbero dovuti essere, ha chiesto al sottosegretario Prisco di interessarsi riguardo alle ragioni dello stallo, interviene il deputato di Fratelli d’Italia: "Sulla Questura – spiega - non c’è nessun blocco, al contrario di quanto recentemente affermato dagli amministratori locali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Nuova Questura, progetto affidato. Ed è prevista sempre nella caserma Cialdini-Del Monte"

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Questura Caserma Cialdini Monte

"Nuova Questura, progetto affidato. Ed è prevista sempre nella caserma Cialdini-Del Monte" - "La progettazione della nuova Questura di Pesaro – testimonia l’onorevole Antonio Baldelli – è stata affidata a marzo 2025. ilrestodelcarlino.it scrive

Nuova Questura di Pesaro, Biancani smentito. Baldelli: «Progettazione affidata ad aprile» - PESARO Sembrava la storia infinita, ma finalmente qualcosa si è mosso nella saga che ha per protagonista la nuova Questura pesarese. Il tanto reclamato sblocco dell’iter ... Si legge su corriereadriatico.it

Nuova Questura di Pesaro, l’ultimo desiderio: metterla al posto dei vigili del fuoco - PESARO Nuova Questura, sparito dai radar il progetto di fattibilità sul complesso della caserma Cialdini-Del Monte a 3 anni dalla firma del ... Si legge su msn.com

Nuova questura entro 2024: patto coi ministeri