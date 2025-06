Nuova autostazione | Bella ma senza bagni

Un nuovo punto di riferimento per i viaggiatori di Start Romagna sta per aprire i battenti in viale Europa, promettendo modernità e funzionalità. Tuttavia, alcuni dipendenti evidenziano un’importante criticità: l’assenza di servizi igienici. Un dettaglio che rischia di offuscare il grande investimento e l’entusiasmo, sollevando la domanda: come può essere completata senza considerare le esigenze di chi la vivrà ogni giorno?

Tutto molto bello, ma dov’è il bagno? Si riassume in questo la protesta di alcuni dipendenti di Start Romagna che hanno segnalato una stringente criticità in relazione all’ormai prossima inaugurazione della nuova autostazione, con annesso punto bus, in viale Europa. "L’appuntamento è per sabato prossimo – anticipa chi in quell’area dovrà lavorarci – ma al momento del taglio del nastro non saranno disponibili gli spazi di servizio per il personale che in quella zona dovrà trascorrere diverse ore nell’ambito dei turni quotidiani. Per poter usufruire anche solo dei bagni dovremo infatti aspettare almeno tre mesi, visto che ci è stato detto che l’edificio dedicato al personale sarà pronto al termine dell’estate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it