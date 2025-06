Nuoto Summer McIntosh batte Titmus e firma il nuovo record mondiale dei 400 stile libero!

Summer McIntosh esplode sui Trials canadesi 2025, stabilendo il nuovo record mondiale dei 400 stile libero con un tempo incredibile di 3:54.18. Con questa performance straordinaria, l’atleta di Toronto si conferma la grande favorita per l’oro a Singapore, lasciando alle spalle titmus e gli altri avversari. Una vittoria che segna l’inizio di una corsa verso la gloria iridata, pronta a scrivere nuove pagine della storia del nuoto mondiale.

Summer McIntosh comincia col botto i Trials canadesi 2025 e demolisce il record mondiale dei 400 metri stile libero con una prestazione straordinaria in finale, candidandosi al ruolo di grande favorita per la medaglia d’oro su questa distanza verso la rassegna iridata in programma a Singapore tra poco meno di due mesi (27 luglio-3 agosto). La diciottenne di Toronto ha nuotato in 3:54.18, migliorando di oltre un secondo il precedente primato (3:55.38) stabilito nel 2023 dall’australiana Ariarne Titmus. McIntosh, argento olimpico in carica nei 400 sl, ha tirato giù inoltre quasi due secondi al proprio record nazionale (3:56. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, Summer McIntosh batte Titmus e firma il nuovo record mondiale dei 400 stile libero!

