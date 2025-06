Nuno Tavares Juventus arrivano conferme sul terzino della Lazio | la nuova dirigenza pensa al colpo! Novità

Nuno Tavares, il talentuoso terzino della Lazio, cattura l'attenzione della Juventus e di altri grandi club internazionali. La nuova dirigenza bianconera si sta muovendo con decisione, valutando un possibile colpo di scena che potrebbe rivoluzionare la fascia destra. Con il mercato ancora aperto, le voci di una possibile partenza si fanno sempre più insistenti: il futuro di Tavares sarà scritto nelle prossime settimane, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Nuno Tavares Juventus, conferme sul terzino della Lazio: la nuova dirigenza monitora la situazione del laterale riscattato dai biancocelesti. Come riferito da Nicolò Schira su X, i club sauditi, della Premier League ed anche il calciomercato Juve starebbero monitorando la situazione legata al futuro di Nuno Tavares. Il terzino della Lazio è stato appena riscattato dal club di Lotito, ma potrebbe lasciare subito la Capitale. La Lazio ascolterà offerta ed alla finestra, come confermato dall’esperto di mercato, ci sarebbe anche la nuova dirigenza bianconera. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nuno Tavares Juventus, arrivano conferme sul terzino della Lazio: la nuova dirigenza pensa al colpo! Novità

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Nuno Tavares Juventus Arrivano Conferme Terzino Lazio Nuova Dirigenza Pensa Colpo Novità

Nuno Tavares Juventus, la Lazio ha già deciso: novità sul futuro del terzino ex Arsenal. Svelate tutte le cifre - Nuno Tavares è a un passo dal diventare ufficialmente un giocatore della Lazio, che ha deciso di riscattarlo dall'Arsenal.

Calciomercato Juve, Dodo e Nuno Tavares le idee per Tudor - Le trattative per il rinnovo tra la Fiorentina e il brasiliano vanno a rilento: i bianconeri valutano. Il portoghese riscattato dalla Lazio ma può partire ... Segnala tuttosport.com

Juventus su Nuno Tavares, appena riscattato dalla Lazio - La Juventus cerca un esterno sinistro sul mercato. Il colombiano Juan Cabal è pronto a tornare dopo il grave infortunio al ginocchio rimediato lo scorso novembre,. msn.com scrive

TS - Juventus, a sinistra piace sempre Nuno Tavares: la situazione - In casa Juventus ci sono novità di calciomercato non solo legate alle entrate, ma anche alle potenziali uscite: il punto La Juventus sta lavorando in sede di… Leggi ... Scrive informazione.it

Nuno Tavares is a Complete Winger Back