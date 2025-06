Nuno Tavares Juve le sensazioni sul portoghese | Non è la prima scelta di questo club! Cosa c’è attorno al suo futuro e i bianconeri…

Nuno Tavares continua a essere al centro delle attenzioni di mercato, con il suo nome che circola con insistenza. Tuttavia, secondo Alfredo Pedullà, il portoghese non è la prima scelta per il club di destinazione, tra cui spunta l’ipotesi dell’Al Hilal. Quale sarà il suo futuro e cosa riserva il mercato ai bianconeri? Scopriamo insieme le ultime novità e le possibili svolte.

Nuno Tavares Juve: «Non è la prima scelta di questo club!». Cosa c’è dietro al futuro del portoghese, e i bianconeri.. Come riportato da Alfredo Pedullà, il nome di Nuno Tavares continua a circolare con insistenza sul mercato internazionale e, in particolare, nel radar dell’ Al Hilal. La pista araba resta concreta, ma ad oggi il terzino portoghese non rappresenta la prima scelta per il club saudita. Dopo una stagione di alti e bassi con la maglia della Lazio, condizionata da diversi problemi fisici, l’ex Arsenal è comunque considerato un profilo interessante per rinforzare la corsia mancina. L’Al Hilal, impegnato nella costruzione della rosa in vista del Mondiale per Club, sta valutando più opzioni e tiene Tavares tra le alternative, nel caso in cui le trattative con i principali obiettivi non dovessero andare a buon fine. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nuno Tavares Juve, le sensazioni sul portoghese: «Non è la prima scelta di questo club!». Cosa c’è attorno al suo futuro, e i bianconeri…

Nuno Tavares Juventus, la Lazio ha già deciso: novità sul futuro del terzino ex Arsenal. Svelate tutte le cifre - Nuno Tavares è a un passo dal diventare ufficialmente un giocatore della Lazio, che ha deciso di riscattarlo dall'Arsenal.

? La #Juventus monitora Nuno #Tavares della #Lazio. Sull'esterno portoghese ci sono anche club della #PremierLeague e dell'Arabia Saudita. [@NicoSchira] Partecipa alla discussione

Nuno Tavares Juve: il portoghese non esce dai radar. C'è un aspetto che potrebbe spingerlo a Torino, la verità sul suo futuro - Nuno Tavares Juve: il portoghese rimane un'idea dei bianconeri. C'è un aspetto che potrebbe spingerlo a Torino, le novità sul suo futuro Secondo quanto riportato da Tuttosport, il calciomercato Juve c ...

Juventus, interesse per un terzino della Lazio | FOCUS - La Juventus è interessata a Nuno Tavares, terzino sinistro della Lazio, Operazione che si potrebbe aprire a circa 10 milioni ...

Lazio, non solo Juventus: per Tavare si fa sotto anche un club dell'Arabia Saudita - Nuno Tavares potrebbe lasciare la Lazio nei prossimi giorni. Per le squadre che parteciperanno al mondiale per club infatti è prevista una sessione straordinaria.