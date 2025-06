Nove famiglie sotto sgombero | Serve un piano

Nove famiglie, tra cui nove minori, si trovano sotto minaccia di sgombero dall’immobile di via Matteotti, un edificio storico recuperato da anni di degrado e abbandono. Questa situazione drammatica richiede un intervento immediato: serve un piano condiviso che garantisca stabilità e dignità a chi ha trovato rifugio in questo spazio. È ora di agire per proteggere le famiglie e rispettare i valori della nostra comunità.

Sono state raggiunte da un ordine di sgombero le cinque famiglie, 22 persone di cui 9 minori, che occupano l’immobile di via Matteotti. Edificio pubblico recuperato da una situazione di degrado e di abbandono dal movimento di lotta per la casa ormai più di 10 anni fa e "che in questi anni ha rappresentato una valida soluzione temporanea per tante famiglie in gravi difficoltà economica", spiega il presidente del Circolo Legambiente Versilia Riccardo Cecchini. Nei giorni scorsi gli aderenti al movimenti Occupy Comune, proprio a seguito dalle notifica di sgombero, hanno protestato di fronte alla Prefettura di Lucca, sollevando l’attenzione sul futuro incerto delle famiglie. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nove famiglie sotto sgombero: "Serve un piano"

