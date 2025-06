Notte di sirene in Brianza tra risse maxi incidenti e soccorsi ad ubriachi

Una notte di sirene, risse e incidenti ha sconvolto la Brianza tra sabato 7 e domenica 8 giugno, con numerose chiamate di emergenza che hanno impegnato forze dell’ordine e sanitari. Tra spintoni, veicoli danneggiati e soccorsi a persone in stato di ebrezza, l’atmosfera si è fatta decisamente movimentata. I dettagli di questa notte drammatica ci raccontano un episodio che resterà impresso nella memoria della comunità locale, mettendo in luce le sfide di una regione in fermento.

Una notte particolarmente movimentata quella tra sabato 7 e domenica 8 giugno. Sono state numerose le chiamate al 112 per richieste di interventi delle forze dell’ordine e dei sanitari per risse, soccorsi a persone ubriache e incidenti. Ieri sera, sabato 7 giugno, poco prima delle 20 a Lissone. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Notte di sirene in Brianza tra risse, maxi incidenti e soccorsi ad ubriachi

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Notte Risse Incidenti Soccorsi

Risse e spray urticante nella notte, chiuso noto locale del quartiere Coppedè a Roma - Nella notte, nel quartiere Coppedè di Roma, si sono verificati gravi episodi di violenza, tra risse e l’uso di spray urticante, all’interno di un noto locale.

Ceccano, notte di violenza in piazzale Europa: Rissa, feriti e furti scatenano il caos - Una serata di festeggiamenti si è trasformata in un incubo ieri sera a Ceccano, in piazzale Europa. Un gruppo di giovani, presumibilmente provenienti da Frosinone, ha seminato il panico, culminando in ... Da ogginotizie.it

Notte violenta in centro, due risse in poche ore: in due inseguono un uomo con una catena, in via Palazzo volano tavolini tra i bar della movida - MESTRE - Non c’è pace la notte dei fine settimana nel centro di Mestre. Tra sabato e domenica si sono verificate due violente risse che hanno ... di chiamare soccorsi. Abbiamo provato il ... Lo riporta ilgazzettino.it

Rissa in piena notte nella via centrale del paese. Contendenti scappano prima dell’arrivo dei soccorsi - Rissa in piena notte lungo la via principale di San Rocco ... prima dell’arrivo dei soccorsi, i contendenti si sono dileguati e cosi molto probabilmente è successo anche per il ferito che ... Si legge su msn.com

Al pronto soccorso medico prende a pugni un paziente e lo uccide