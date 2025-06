Notizie Asvis Guerra e pace | dal Club di Roma cinque azioni per aiutare a risolvere i conflitti

In un mondo segnato da conflitti e tensioni, la strada verso la pace passa anche attraverso un profondo confronto con la natura. L’ultimo rapporto di ASviS, guidato dal comitato scientifico presieduto da Enrico Giovannini, propone cinque azioni concrete per risolvere i conflitti e promuovere un nuovo equilibrio tra uomo e ambiente. È il momento di abbandonare le logiche del passato per costruire un futuro sostenibile e pacifico, partendo da questo fondamentale principio.

Riproponiamo il testo di Milos Skakal della Redazione ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’ASviS del 28 maggio 2025.  Non possiamo vivere in pace tra esseri umani senza fare pace con la natura. Con questo spirito l’ultimo rapporto dell’associazione offre una riflessione a più voci per intervenire, partendo dal necessario abbandono delle logiche moderne Di fronte alle atrocità che stanno vivendo le popolazioni civili nei teatri di guerra contemporanei, soprattutto a Gaza, in Ucraina e in Sudan, c’è un’urgente necessità di scoprire e creare condizioni globali, istituzioni e coscienza condivisa che facciano da base per una pace duratura e “planetaria”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

