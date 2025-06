Non vuol essere indagato A cosa fa riferimento? E chi è che batteva cassa?

Le parole di Biancani, con la sua dichiarazione “non voglio finire indagato io”, sollevano un vortice di domande sulla trasparenza e le dinamiche interne del Comune. Chi sono gli indagati? Qual è il vero ruolo degli imprenditori coinvolti? E soprattutto, cosa si nasconde dietro l’espressione “batter cassa”? Un’indagine che potrebbe svelare retroscena importanti sul funzionamento della macchina amministrativa, lasciando aperto un nuovo capitolo di inchieste e riflessioni.

"Le parole di Biancani, che dice: ‘non voglio finire indagato io’ lasciano sempre più interrogativi: per quale ragione il sindaco si è sentito in dovere di fare questa precisazione sugli indagati e soprattutto cosa ci sta dicendo? Chi è indagato? Ci sono politici indagati? E cosa vuol dire che il giorno dopo l’imprenditore ‘va a batter cassa’? Che cosa è successo in questi anni nel Comune? Come funzionavano le cose? Ci sono imprenditori che hanno ‘riscosso favori’ in cambio di sponsorizzazioni? Domande legittime che abbiamo più volte fatto all’amministrazione e che oggi, attraverso Biancani, iniziano a delineare una risposta preoccupante". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Non vuol essere indagato. A cosa fa riferimento?. E chi è che batteva cassa?"

