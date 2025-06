Non un semplice interior design | Disegno la casa addosso a chi la abita come un abito sartoriale

Non un semplice interior design, ma un’arte sartoriale che trasforma ogni spazio in un abito su misura. Massimiliano Baldacci Torroni, giovane dandy di Savignano ormai trapiantato a Cesenatico, porta questa filosofia nel cuore della sua impresa: Art Mbt. La sua missione? creare ambienti che raccontano la tua storia e riflettono ciò che ami. Un viaggio tra eleganza, personalizzazione e passione, pronto a rivoluzionare il modo di vivere la casa.

"La tua casa dovrebbe raccontare la storia di chi sei ed essere una collezione di ciò che ami". Parte da questo aforisma la nuova avventura imprenditoriale di Massimiliano Baldacci Torroni, un giovane dandy originario di Savignano ma residente a Cesenatico

