Non temo proteste o accuse | Al Bano torna a esibirsi in Russia Chi sarà con lui

Al Bano torna in Russia, sfidando polemiche e accuse, deciso a condividere la sua musica con i fan di San Pietroburgo il 20 giugno. La sua presenza rappresenta un gesto di pace e amicizia, oltre i confini delle controversie politiche. Con il suo talento, desidera unire le persone attraverso la musica, lasciando alle spalle le tensioni e puntando alla speranza. Chi sarà con lui in questa nuova avventura?

Al Bano Carrisi torna a cantare in Russia. L'artista pugliese, simbolo della canzone italiana per i russi, lo ha confermato annunciando un concerto a San Pietroburgo il 20 giugno. Sarà per lui la prima volta da quando è scoppiata la guerra in Ucraina, che per lungo tempo lo ha allontanato da Mosca, e lo farà per la pace. Le polemiche, che la sua scelta sicuramente attirerà, le mette in conto. "Io sono amico di coloro che percepiscono la bellezza del sostantivo pace, e coloro che amano la pace devono intervenire anche con questo tipo di azioni", ha detto in un'intervista rilasciata all'Ansa. Il cantante non sarà solo.