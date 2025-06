Non temo le proteste in Italia né le accuse di essere amico di Vladimir Putin | Al Bano terrà un concerto a San Pietroburgo il 20 giugno

Al Bano, senza paura delle polemiche o delle accuse, annuncia il suo ritorno in Russia per un "Concerto per la pace" a San Pietroburgo il 20 giugno. La sua voce si leva oltre i confini e le controversie, portando un messaggio di speranza e unità. Con questa iniziativa, l’artista dimostra che la musica può essere un potente strumento di dialogo e riconciliazione, superando ogni ostacolo. La sua sfida è lanciare un ponte tra culture diverse, perché...

“Non temo le proteste in Italia, né le accuse di essere amico di Vladimir Putin ” con queste parole riferite all’agenzia Ansa, Al Bano ha annunciato che tornerà in Russia per cantare. Il “concerto per la pace” si terrà a San Pietroburgo il 20 giugno. “Io sono amico di coloro che percepiscono la bellezza del sostantivo pace “, ha affermato, aggiungendo che “coloro che amano la pace devono intervenire anche con questo tipo di azione”. Poi la piccola sorpresa: “Ho invitato a venire anche Iva Zanicchi, che sarà con me e i miei musicisti”. Al Bano ancora una volta respinge ogni polemica: “Voglio dare voce alla pace, anche attraverso la musica”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Non temo le proteste in Italia, né le accuse di essere amico di Vladimir Putin”: Al Bano terrà un concerto a San Pietroburgo il 20 giugno

