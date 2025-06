non poteva esserci finale migliore di sinner alcaraz

Non poteva esserci finale migliore di Sinner contro Alcaraz. Due talenti straordinari, protagonisti di un duello epico sul centrale di Roland Garros, pronti a scrivere una nuova pagina nella storia del tennis. La sfida tra il giovane italiano e la stella spagnola promette emozioni senza precedenti, in un match che resterà impresso negli annali. Chi lascerà il Philippe-Chatrier con il trofeo? La risposta sta per essere svelata.

Si erano dati appuntamento a Parigi ed eccoli, puntualissimi, in finale al Roland Garros: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, numero 1 e 2 al mondo, scendono in campo oggi sul centrale Philippe-Chatrier per un match ad alta tensione. In palio un titolo di Slam che Sinner non ha mai vinto, mentre Alcaraz ha conquistato proprio un anno fa. Dove vedere Sinner-Alcaraz gratis in tv e in streaming, la finalissima del Roland Garros 2025.