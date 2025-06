Non mi fido più di te | RE CARLO HA CHIUSO PER SEMPRE IL RAPPORTO | Non si parlano e non si parleranno più

L’ascesa al trono di Carlo III ha segnato un nuovo capitolo per la monarchia britannica, ma le tensioni all’interno della famiglia reale non sono mai state così evidenti. Le decisioni e i rapporti personali, ormai rovinati, continuano a far discutere e a mettere in discussione l’unità della corona. In un contesto così complesso, una domanda è d’obbligo: quanto influisce questa frattura sulla credibilità e il futuro della monarchia?

Fanno ancora discutere alcune decisioni della famiglia reale britannica, in particolare i rapporti personali corrosi. Carlo III è diventato Re del Regno Unito e dei quattordici reami del Commonwealth nel 2022, il giorno della morte di sua madre, la Regina Elisabetta II. Sebbene l'incoronazione ufficiale sia avvenuta a maggio 2023 nell'Abbazia di Westminster, Carlo ha assunto immediatamente le sue funzioni di sovrano. La sua ascesa al trono, all'età di 73 anni, lo ha reso il monarca britannico più anziano a salire al potere. Il regno di Carlo III si sta caratterizzando per un'attenzione particolare a temi come la sostenibilità ambientale, la conservazione della natura e la promozione di iniziative filantropiche e sociali.

