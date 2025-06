Non me ne frega se chiedono la linea lo sfogo sulla Rai di Silvio Baldini col Pescara in B | Nazionale in crisi? Non sanno cos’è il tricolore – Il video

Silvio Baldini, tornato a conquistare la Serie B con il Pescara dopo anni di sofferenza, si è esibito in uno sfogo sincero e appassionato davanti alle telecamere della Rai. Un momento che ha catturato l’attenzione di tutti, rivelando le vere emozioni di un allenatore in prima linea. La sua intervista ha acceso i riflettori su un calcio spesso distante dalla realtà, lasciando il pubblico a riflettere sul vero significato del tricolore.

Silvio Baldini ha riportato il Pescara in serie B, dopo quattro anni di purgatorio in Lega Pro. Gli abruzzesi hanno strappato la promozione al Ternana solo dopo i rigori, alla termine di una finale tiratissima. Finché non è arrivato il microfono di Rai Sport davanti al volto stremato dell’allenatore del Pescara. Un’occasione per lui irripetibile di togliersi macigni dalle scarpe. Lo sfogo di Baldini sulla Rai. Nell’intervista mandata in onda anche su Rai2, Baldini si sfoga contro tutto e tutti, dopo una stagione passata di fatto controcorrente: «Un grazie ai sapientoni che invitavano il presidente a disfarsi di me perché sono una testa di c. 🔗 Leggi su Open.online

