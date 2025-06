Non ho potuto dirle addio Vi racconto la storia di Davide e della sua Mary

Non ho potuto dirle addio, ma voglio condividere la straordinaria storia di Davide e Mary, due anime innamorate che avevano il sogno di unirsi in matrimonio dopo 15 anni. Quel giorno di marzo, tutto cambiò in un istante: una diagnosi devastante che svelò un tumore al cervello. La loro lotta, fatta di coraggio e speranza, ci ricorda quanto sia prezioso ogni momento con chi amiamo.

Si dovevano sposare il 31 agosto dello scorso anno. Per loro era l’approdo naturale dopo 15 anni l’uno accanto all’altra. Le fedi le avevano scelte in quella gioielleria di Firenze dove lei aveva visto quel bracciale. Davide e Maria Vittoria, “Mary”, entrambi quarantenni, erano in gita quel giorno di marzo 2023. La notte lei ha un attacco epilettico. Viene ricoverata al Careggi. Scopre di avere un tumore al cervello. Mentre Mary è sotto i ferri, Davide esce dall’ospedale per andarle a comprare quel monile e metterglielo al polso una volta risvegliata. “Ho pensato fosse un bel regalo di fidanzamento”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Non ho potuto dirle addio”. Vi racconto la storia di Davide e della sua Mary

