Non è cambiato nulla in questi anni

Nonostante il passare degli anni, il quartiere Palzzo Viola di Torrette rimane intrappolato in un immobilismo frustrante. Fabio Belelli, con la sua pasticceria, testimonia come le sfide quotidiane—parcheggi saturi, liti e senza cambiamenti significativi—continuino a minare la vitalità di questa zona storicamente abbandonata. È ora di guardare al futuro e cercare soluzioni che ridiano vita e dignità a questo angolo di città.

Fabio Belelli ha la pasticceria al palazzo viola di Torrette: "Il nostro è un quartiere storicamente abbandonato. La sera è un luogo di ritrovo della nuova gioventù, e non è cambiato niente negli anni. C’è il problema del parcheggio, con auto che occupano gli stalli per il carico e scarico e di conseguenza i furgoni che devono portare la merce si fermano dove non si può, con liti frequenti, e difficoltà per chi lavora qui. Anche i barboni che stanno sotto al porticato, ormai non è più una novità. E poi i giovani che stanno sulla terrazza di sopra, come la gioventù attuale: pochi valori, tutto disponibile, se mi tocchi ti denuncio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Non è cambiato nulla in questi anni"

In questa notizia si parla di: Ormai Gioventù Cambiato Anni

