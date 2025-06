Non credo nella giustizia Mi vedo sindaco di Milano

Gli arresti, l'assoluzione e le missioni umanitarie. "Trattata da criminale, non chiamatelo "errore". "Non credo nella giustizia. Mi vedo sindaco di Milano"

Abbiamo saputo che il Sindaco Tranchida si è comprato il biglietto per questa sera. . Ha messo in atto la politica del vittimismo tipica di chi non sa cosa dire sui temi seri dopo l'ecatombe della trasmissione dal vivo a Telesud. Mi dispiace solo che da quel gi

"Non credo nella giustizia. Mi vedo sindaco di Milano" - «Enza mi dava la buonanotte tutte le sere. Dicono che fosse la più pericolosa. Chissà. Io le traducevo dall'inglese delle canzoni per il suo fidanzato. Lei gridava a squarciagola dalla cella accanto: ...

Inchiesta Beic, il sindaco Sala: "Non vedo elementi per rimuovere Boeri dalla Triennale" - Milano, 19 febbraio 2025 – Su Stefano Boeri "al momento non vedo elementi oggettivi per una sua rimozione dal ruolo di presidente della Triennale". È quanto ha detto il sindaco di Milano ...

Governo, Mastella: «Mia moglie incerta su relazione Bonafede. Crisi? Non credo al voto» - Il Messaggero - Crisi governo «Se io fossi in Senato non voterei la relazione annuale del ministro della Giustizia Bonafede». Lo ha detto il sindaco di Benevento ... non la voterebbe. «La vedo dura - ha ...

Bacoli in piazza con il Sindaco minacciato dalla camorra: Ruggiremo contro i leoni, non abbiamo pau