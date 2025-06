Non ce l' ha fatta il motociclista ferito dopo lo scontro a Caorso

Tragedia a Caorso: il motociclista Fabrizio Pogliacomi, 52 anni di Cremona, non ce l'ha fatta dopo l'incidente avvenuto sabato mattina lungo la strada Padana Inferiore. Gravemente ferito nello scontro, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Parma, dove purtroppo si è spento. La comunità piange la perdita di un uomo appassionato di motori e amato da tutti. Una tragedia che lascia un vuoto nel cuore di chi lo conosceva.

È morto all’ospedale di Parma Fabrizio Pogliacomi, il motociclista 52enne di Cremona, rimasto gravemente ferito nell’incidente avvenuto poco prima delle 10 di sabato 7 giugno, lungo la strada Padana Inferiore, nel centro abitato di Caorso. Il 52enne, che era in sella alla sua moto Yamaha 600 -. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Non ce l'ha fatta il motociclista ferito dopo lo scontro a Caorso

In questa notizia si parla di: Ferito Motociclista Caorso Fatta

