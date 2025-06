Noi pesci piccoli | tutto tranne che perfetti

" Noi pesci piccoli, tutto tranne che perfetti — questa è la promessa di Pesci piccoli 2, la serie che unisce comicità e autenticità nel cuore della periferia napoletana. Protagonista Fabio Balsamo, insieme ai The Jackal, ci guida tra risate e riflessioni in otto episodi imperdibili su Prime Video. La direzione? Stiamo osando per rompere gli schemi e mostrare che anche i 'piccoli' hanno grandi storie da raccontare."

"Scusi la confusione". Contattiamo Fabio Balsamo in una pausa dal set di un contenuto promozionale per Pesci piccoli 2, che lo vede protagonista con i restanti The Jackal dal 13 giugno su Prime Video dopo l’anteprima al Milano Film Fest. Otto episodi in cui si torna nella piccola agenzia pubblicitaria della periferia napoletana. Che direzione ha preso la serie? "Stiamo osando in quello che ci piace esprimere al meglio: abbattere la dicotomia tra comico e drammatico". La parola chiave di Pesci piccoli 2? "Accettazione. Quella dei propri limiti. Stare dalla parte di chi non vive di picchi, ma della propria mediocrità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Noi, pesci piccoli: tutto tranne che perfetti"

