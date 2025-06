Noi e la fiducia nella scienza un dialogo con Silvia Bencivelli

Noi e la fiducia nella scienza: un dialogo con Silvia Bencivelli apre uno sguardo autentico e coinvolgente sul ruolo fondamentale della scienza nella nostra vita quotidiana. Nata in Piemonte e cresciuta a Pisa, Silvia condivide il suo percorso, fatto di passione e dedizione, offrendo un punto di vista sincero e stimolante. Scopri come questo viaggio possa ispirarci a rinnovare il nostro rapporto con la conoscenza, perché…

Nata in Piemonte, ma cresciuta a Pisa, Silvia Bencivelli racconta con disarmante naturalezza il suo percorso. Dopo gli studi universitari a Pisa e un master biennale in comunicazione della scienza a Trieste, si è stabilita a Roma, dove risiede da oltre vent'anni. Ma, ammette: "Non mi sono mai. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Noi e la fiducia nella scienza, un dialogo con Silvia Bencivelli

In questa notizia si parla di: Scienza Silvia Bencivelli Fiducia

Parola e scienza Bencivelli spiega come combinarle - Il primo appuntamento della rassegna “Conversazioni in San Francesco”, ideata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, avrà come ospiti due esperte di scienza, Silvia Bencivelli e ... Scrive lanazione.it

Il secolo folle in cui i medici sperimentavano su sé stessi - Silvia Bencivelli, che la medicina l’ha studiata ... alla portata di una “raccontatrice della scienza” (e non di una storica) e di un pubblico curioso (e non competente). Come scrive esquire.com

Silvia Bencivelli - In altre parole ospita, per parlarne guardando all’attualità, la giornalista scientifica e divulgatrice Silvia Bencivelli ... and Salsa" dedicata alla scienza nell'inserto culturale Alias ... Lo riporta rsi.ch