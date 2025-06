Noi abbandonati come le periferie

Le periferie italiane spesso sembrano dimenticate, un luogo di abbandono e disagio che colpisce chi ci vive ogni giorno. Martina Subissati, residente di via Esino, descrive con amarezza la situazione nel palazzo viola: ascensori bloccati, spazi senza controllo e un senso di isolamento crescente. È ora di ascoltare queste voci e agire per restituire dignità e speranza a chi si sente abbandonato in questa periferia dimenticata.

Martina Subissati è una residente di via Esino e al palazzo viola capita spesso: "I ragazzi spesso al pomeriggio bloccano l’ ascensore, così sul terrazzone fanno tutto quello che vogliono. E noi ovviamente non possiamo utilizzarlo. Qui non c’è niente che funziona: abbiamo tre barboni che dormono sotto alla pensilina e fanno i loro bisogni nelle aiuole, stanno qui d’estate come d’inverno, e anche il centro giovanile non è che funzioni benissimo. Pochi sforzi da parte dell’ amministrazione comunale, che pare che si sia dimenticata delle periferie. Andate al parco del Gabbiano a vedere: erba altissima, gli sgambatoi sono un macello, le aree per bambini idem, e in più anche lì alla mattina è pieno di bottiglie lasciate durante la notte dai frequentatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Noi, abbandonati come le periferie"

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Abbandonati Periferie Fanno Spesso

"Noi, abbandonati come le periferie" - Martina Subissati è una residente di via Esino e al palazzo viola capita spesso: "I ragazzi spesso al pomeriggio ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Ascoli, cuccioli abbandonati a Rotella: "Sta succedendo troppo spesso" - "Tante. Anzi, troppe. Purtroppo i fenomeni dell’abbandono e del randagismo, nel nostro territorio, sono molto diffusi. Capita spesso, infatti, che le persone si rendono conto di quanto sia ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Abbandonati due volte: chi sono (e che fine fanno) i fuori famiglia, ragazzi affidati ai servizi sociali e lasciati soli a 18 anni - Che fine fanno?», si domanda l’educatore, stabilendo che tutto il lavoro svolto per aiutarli e proteggerli non può essere vanificato a causa di un nuovo “abbandono”. Così, per sua ... Lo riporta msn.com

Roma tra mafia e quartieri abbandonati