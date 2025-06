Nodo iscrizioni Lucchese e Brescia si sono autoescluse dalla prossima C

Le iscrizioni per il prossimo campionato di Serie C si sono ridotte al minimo: solo due club si sono autoesclusi, segnando un momento cruciale nel panorama calcistico italiano. La Lucchese, con un destino ormai deciso da tempo, e il Brescia, che dopo 114 anni di storia torna ai dilettanti. Un ritorno al passato che suscita riflessioni sul futuro del calcio italiano e sulla forza delle sue tradizioni.

Alla fine solo due società di serie C non hanno presentato la domanda di iscrizione al prossimo campionato di fatto autoescludendosi. Si tratta di Lucchese, il cui destino era già segnato da tempo, e Brescia. Se per le pantere si tratta del quarto fallimento della sua storia recente (raggiugendo l’Ancona in questa speciale classifica e staccando la Robur, ferma a tre) per le rondinelle è la prima ripartenza dai dilettanti in 114 anni di storia. Decisiva la volontà del presidente Cellino che dopo l’esclusione dalla B (cioè retrocessione visto il -4 rimediato due settimane fa) ha deciso di non pagare stipendi, contributi, tasse e fideiussione per la serie C. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Nodo iscrizioni. Lucchese e Brescia si sono autoescluse dalla prossima C

In questa notizia si parla di: Lucchese Brescia Nodo Iscrizioni

Nodo iscrizioni. Lucchese e Brescia si sono autoescluse dalla prossima C - Alla fine solo due società di serie C non hanno presentato la domanda di iscrizione al prossimo campionato di fatto autoescludendosi. Si tratta di Lucchese, il cui destino era già segnato da tempo, e ... Come scrive msn.com

Brescia e Lucchese non iscritte, la Spal rischia grosso e altri club sono sul filo. Il Piacenza guarda con attenzione - Le mancate iscrizioni e i fallimenti in Serie C possono portare a mutare radicalmente la possibile composizione dei prossimi Gironi di Serie D. Per i biancorossi potrebbe esserci da una parte lo spaur ... sportpiacenza.it scrive

Lucchese, niente iscrizione: come cambiano le graduatorie di ripescaggi e riammissioni in Serie C - Oggi c'è una sola certezza: la Lucchese non si iscriverà. Cosa cambia dunque per ripescaggi e riammissioni in Serie C ... Scrive strettoweb.com