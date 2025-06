No all’impianto fotovoltaico Nero su bianco

No all’impianto fotovoltaico nero su bianco. Pur riconoscendo l’urgenza della transizione ecologica e l’importanza delle fonti rinnovabili, non possiamo accettare interventi che occupano oltre 140 ettari di suolo agricolo, il 50% della superficie esistente nei nostri Comuni. Questa trasformazione del territorio contrasta con i principi di tutela ambientale, paesaggistica e sostenibilità, compromettendo il patrimonio naturale e agricolo che dobbiamo preservare per le future generazioni.

"Pur riconoscendo l’urgenza della transizione ecologica e il ruolo strategico delle fonti energetiche rinnovabili, non possiamo ritenere giustificabile un intervento che prevede l’ occupazione di oltre 140 ettari di suolo agricolo, corrispondente al 50 per cento della superfice agricola esistente nei nostri Comuni. Una simile trasformazione del suolo risulta in palese contrasto con i principi fondamentali di tutela ambientale, paesaggistica e agricola cui si ispirano sia la normativa nazionale sia quella regionale". Inizia così la lettera che i sindaci di Santo Stefano Ticino, Marcallo e Ossona hanno spedito ai ministri Gilberto Picchetto Frattin (Ambiente e Sicurezza energetica), Francesco Lollobrigida (Agricoltura) e Alessandro Giuli (Cultura) per ribadire la loro ferma contrarietà alla realizzazione dell’ impianto fotovoltaico detto Ranteghetta nell’area attorno alla Cascina Barera e allo stabilimento Citterio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - No all’impianto fotovoltaico. Nero su bianco

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Impianto Fotovoltaico Nero Bianco

EnergyPOP arriva a Catania, inaugurato a Librino il nuovo impianto fotovoltaico sociale - Oggi, Catania festeggia l'inaugurazione di un innovativo impianto fotovoltaico sociale a Librino, frutto della collaborazione tra Ikea Italia, AzzeroCO2 e Legambiente.

No all’impianto fotovoltaico. Nero su bianco - "Pur riconoscendo l’urgenza della transizione ecologica e il ruolo strategico delle fonti energetiche rinnovabili, non possiamo ritenere giustificabile ... Da ilgiorno.it

Fotovoltaico in zona industriale, nuovo maxi impianto: progetto da 15 milioni di euro - L'azienda con quartier generale a Milano ha formalmente presentato un nuovo progetto da oltre 15,3 milioni di euro per realizzare un maxi impianto ... è stato messo nero su bianco nella relazione ... Scrive ilgazzettino.it

IMPIANTO FOTOVOLTAICO A ISOLA ECCO COME FUNZIONA E COSA SERVE!