No al Napoli e niente Champions | Conte snobbato

Rasmus Hojlund dice no ad Antonio Conte! Dopo aver suscitato l’interesse del Napoli, l’attaccante danese ha scelto di rimanere al Manchester United, rinunciando così alla chance di approdare in Serie A. Un’ulteriore conferma che, in questo mercato, non tutto gira attorno alle scelte italiane, e che la Premier League mantiene il suo fascino incolmabile per i talenti europei. La decisione di Hojlund segna un altro capitolo nel delicato intreccio di aggiornamenti e desideri dei club.

Conte snobbato da un titolare della Danimarca, ha preferifo la Premier League rinunciando alla Champions. Rasmus Hojlund dice no ad Antonio Conte! L’attaccante danese del Manchester United era stato accostato al Napoli in queste prima fase di calciomercato. L’interesse della dirigenza azzurra nasce anche dalla volonta dei Red Devils di cederlo a titolo definitivo. Il calciatore, però, non lascia nessun dubbio: vuole rimanere in Inghilterra e rinunciare alla Champions. “ Ho un contratto fino al 2030, quindi mi aspetto di giocare per il Manchester United. Non vedo l’ora di prendermi una piccola pausa estiva, poi sarò completamente dedicato al progetto ” ha dichiarato alla tv nazionale TV 2 Sport. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - No al Napoli e niente Champions: Conte snobbato

