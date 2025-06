Niente quorum? È la democrazia

Niente quorum non significa abolire la partecipazione democratica, ma piuttosto sfidare le convenzioni e stimolare un dibattito più autentico. Come i cagnolini di Pavlov, l’opposizione ha reagito istintivamente all’invito a disertare il voto, dimostrando ancora una volta come le strategie politiche spesso siano guidate da schemi consolidati. È arrivato il momento di riflettere su cosa significhi davvero esercitare il diritto di voto e rafforzare la nostra democrazia.

Come i cagnolini di Pavlov, che salivavano non appena sentivano il campanello, che associavano all’arrivo del cibo (che invece non arrivava), così l’opposizione ha reagito all’invito da parte della maggioranza di non andare a votare al referendum. Come capita tutte le volte, poi, la sinistra ha applicato il consueto sistema dei due pesi e due . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Niente Democrazia Quorum Sinistra

Democrazia illiberale. Ecco cos'è davvero lo spauracchio della sinistra per niente liberale e poco democratica - l'evocazione della «democrazia illiberale», lo spauracchio che ha eccitato gli editorialisti progressisti e i politologi di sinistra (cioè, tutti), appare oggi alquanto risibile. Le anime belle ... Si legge su ilgiornale.it

Quorum "raggiungibile", Landini spinge il voto: "Riportiamo il lavoro al centro della politica" - Il quorum è "raggiungibile" perché "nonostante tutto" il "messaggio è passato". Maurizio Landini è sicuro che gli italiani l'8 e 9 giugno andranno a votare per i cinque referendum. E lo faranno in num ... notizie.tiscali.it scrive

La sinistra calpesta le regole della democrazia - Un film già visto, girato dagli stessi registi politici che per difendere la democrazia finiscono per calpestarne le regole, secondo la radicata convinzione che senza la sinistra al governo non c ... Segnala iltempo.it

Emanuele Fiano: no al referendum senza quorum proposto dalla maggioranza