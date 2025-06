Niente concerti estivi a Piano San Gregorio ma tanto fuoco | pompieri al lavoro sotto il tempio della Concordia

Niente concerti estivi a Piano San Gregorio, ma uno spettacolo inatteso di dramma e coraggio: i pompieri al lavoro sotto il tempio della Concordia. Un incendio, presumibilmente doloso, ha minacciato la storica area, suscitando preoccupazione e attenzione. Mentre le note si silenziano, il fuoco svela la vulnerabilit√† di un luogo simbolo, ricordandoci che anche nei momenti pi√Ļ oscuri, la sicurezza e la solidariet√† sono le vere melodie da ascoltare.

Niente concerti estivi, per il secondo anno consecutivo, a piano San Gregorio, sotto i templi della Concordia e di Giunone. Ma fuoco, tanto fuoco. Un incendio √® divampato - verosimilmente √® stato appiccato - nell'area a ridosso del viale Alberato, creando anche problemi di visibilit√† e rischio. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it ¬© Agrigentonotizie.it - Niente concerti estivi a Piano San Gregorio, ma tanto fuoco: pompieri al lavoro sotto il tempio della Concordia

In questa notizia si parla di: Fuoco Niente Concerti Estivi

