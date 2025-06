Niente acqua in alcune zone di Montesilvano per alcuni interventi dell' Aca | i dettagli

Attenzione, cittadini di Montesilvano: il 10 giugno, a partire dalle 20, alcune zone come Villa Carmine, via Vestina e traverse fino a via Volga rischiano di restare senza acqua. L'Aca effettuerà lavori urgenti sulla rete idrica per migliorare il servizio. Ricordate di pianificare in anticipo le vostre necessità e restate aggiornati per eventuali sviluppi. La vostra pazienza è fondamentale mentre lavoriamo per un servizio più efficiente.

Il Comune di Montesilvano ha ricevuto comunicazione dall'Aca in merito ad un'interruzione idrica che scatterĂ il 10 giugno. A causa di alcuni lavori urgenti sulla rete idrica, dalle 20 sarĂ necessario interrompere la fornitura idrica a villa Carmine, in via Vestina e traverse fino a via Volga. I. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Niente acqua in alcune zone di Montesilvano per alcuni interventi dell'Aca: i dettagli

