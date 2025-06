Nicola ucciso a coltellate in spiaggia fermato un 19enne

Un tragico episodio scuote la tranquillità di Castel Volturno: Nicola Mirti, 18enne di Mugnano di Napoli, è stato ucciso in una drammatica aggressione sulla spiaggia del lido Palma Rey. La polizia ha fermato un 19enne, sospettato autore dell’omicidio, dopo averlo rintracciato nelle ore successive. La comunità è sconvolta e si aspetta che giustizia venga fatta, mentre le indagini continuano a chiarire i motivi di questa violenta vicenda.

Un giovane di 19 anni sarebbe il presunto autore dell'omicidio di Nicola Mirti, 18enne di Mugnano di Napoli, ucciso sulla spiaggia del lido Palma Rey di via Marina di Varcaturo a Castel Volturno. Il ragazzo sarebbe stato fermato dalla polizia che era sulle sue tracce dopo l'accaduto e si trova.

