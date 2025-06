Nicola ucciso a 18 anni in spiaggia | Si conosceva con il suo killer La rabbia del sindaco

testimoni e alle forze dell’ordine, che hanno immediatamente avviato le indagini. La tragedia ha scosso la comunità, scuotendo anche le parole del sindaco, che ha espresso forte rabbia e incredulità di fronte a un episodio così assurdo. La violenza tra giovani in una cornice di relax si trasforma in una dolorosa chiamata alla responsabilità collettiva, lasciando un vuoto che nessuna spiegazione potrà colmare.

Vecchi dissapori sfociati nella lite finita nel sangue su una spiaggia in località Marina di Varcaturo, a Castel Volturno. La vittima, il 18enne Nicola Mirti, e il suo aggressore, un 19enne fermato dalla polizia di Castel Volturno, si conoscevano. Una circostanza apparsa subito chiara agli. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Nicola ucciso a 18 anni in spiaggia: "Si conosceva con il suo killer". La rabbia del sindaco

