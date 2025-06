Nicola Pietrangeli sbotta | Smettetela di dire che sono un rosicone | io primo tifoso di Sinner!

Nicola Pietrangeli sbotta: basta etichette e commenti ingiusti! Sono il primo tifoso di Sinner e questa finale del Roland Garros 2025 tra Jannik e Alcaraz promette emozioni da brividi. Un duello tra giganti, inedito nell’atto finale di un Major, che scriverà una nuova pagina nella storia del tennis italiano. L’Italia si appresta a vivere un’altra notte magica, con l’azzurro pronto a conquistare il suo quarto Slam.

Ultime ore di attesa in vista della finale del Roland Garros 2025 tra il numero uno al mondo Jannik Sinner ed il numero due Carlos Alcaraz. Un vero e proprio scontro tra titani, che si incrociano per la dodicesima volta in carriera nel circuito maggiore (tredicesima se consideriamo anche i Challenger) ma in passato non si erano mai affrontati nell’ultimo atto di un Major. L’azzurro punta al quarto Slam in carriera (il terzo consecutivo dopo New York 2024 e Melbourne 2025), che sarebbe il primo lontano dal cemento e gli consentirebbe di portarsi a metà dell’opera nell’ambizioso progetto del Grande Slam stagionale. 🔗 Leggi su Oasport.it