Nicola Mirti ucciso per uno sguardo di troppo fermato il 19enne Salvatore Sannino

Una tranquilla giornata sulla spiaggia di Varcaturo si è trasformata in tragedia: Nicola Mirti, 18 anni, ha perso la vita in una violenta lite scoppiata per uno sguardo di troppo. Fermato il 19enne Salvatore Sannino, ora sotto indagine, le autorità cercano di fare luce su un episodio che ha scosso l'intera comunità. Le indagini continuano a svelare i motivi dietro questa escalation di violenza, evidenziando quanto possa essere sottile il confine tra un diverbio e una tragedia irreparabile.

Una lite per uno sguardo di troppo, sfociata in tragedia. Nicola Mirti, 18 anni, è morto accoltellato sulla spiaggia di Varcaturo, nel comune di Giugliano in Campania. A colpirlo, secondo le prime ricostruzioni della polizia, è stato Salvatore Sannino, 19 anni, ora fermato presso il commissariato di Castel Volturno. Una violenza che covava da tempo. Le indagini condotte dagli inquirenti della Procura di Santa Maria Capua Vetere stanno portando alla luce un contesto di tensioni latenti tra i due giovani, amici di lunga data. Secondo quanto emerso, diverbi e provocazioni si sarebbero verificati anche attraverso i social media, alimentando un clima di ostilità.

