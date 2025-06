Nicola Mirti ucciso da Salvatore Sannino | la lite nata sui social lo scontro in spiaggia e il che mi guardi a fare? prima delle coltellate mortali

Una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità, segnando indelebilmente le vite di chi conosceva Nicola Mirti, un ragazzo di soli 18 anni alla vigilia di un futuro promettente. La vicenda, nata da una discussione sui social e sfociata in violenza sulla spiaggia, ci ricorda quanto possa essere sottile il confine tra conflitto e tragedia. Una storia di innocenza spezzata che ci invita a riflettere sull’importanza del dialogo e della pace.

Nicola Mirti aveva 18 anni. Una vita appena iniziata, spezzata alle 13 di domenica 8 giugno da due coltellate al torace durante una lite sulla spiaggia di Marina di Varcaturo, al confine tra Napoli e. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Nicola Mirti ucciso da Salvatore Sannino: la lite nata sui social, lo scontro in spiaggia e il «che mi guardi a fare?» prima delle coltellate mortali

In questa notizia si parla di: Nicola Mirti Lite Spiaggia

Morto in ospedale il ragazzo accoltellato in spiaggia a Varcaturo: è Nicola Mirti, di Mugnano - Tragedia sulla spiaggia di Varcaturo: Nicola Mirti, giovane di 18 anni di Mugnano, perde la vita dopo un'aggressione sfociata in una tragedia.

La Polizia ha effettuato un fermo per l'omicidio Nicola Mirti,18 anni accoltellato con 2 fendenti allo stomaco sulla spiaggia di un lido di Varcaturo (Napoli)al culmine di una lite per futili motivi: si tratta di un giovane maggiorenne di cui non è stata resa nota l'età. Partecipa alla discussione

Un diciottenne perde la vita in una lite degenerata in tragedia in uno stabilimento balneare a Varcaturo. La comunità sotto shock, le autorità indagano. #omicidio #Varcaturo #Napoli #spiaggia Partecipa alla discussione

Nicola Mirti, ucciso a 18 anni a coltellate in spiaggia a Varcaturo: fermato un 19enne per l’omicidio - La Polizia di Stato, che indaga sulla morte del 18enne Nicola Mirti, accoltellato dopo una lite scoppiata su un lido a Varcaturo, ha fermato un 19enne ... Da fanpage.it

Nicola Mirti accoltellato a 18 anni in spiaggia dopo una lite: il 18enne è morto in ospedale. Choc a Varcaturo, c'è un fermo - Un ragazzo di 18 anni, Nicola Mirti, è morto dopo essere stato accoltellato allo stomaco al termine di un litigio per futili motivi ... Scrive msn.com

Chi è Nicola Mirti, il ragazzo di 18 anni morto dopo essere stato accoltellato al petto in spiaggia - Nicola Mirti, ucciso oggi a coltellate in spiaggia, era originario di Mugnano, ma abitava nella vicina Giugliano con il papà ... Si legge su fanpage.it