Nicola Mirti ucciso a 18 anni con due coltellate in spiaggia | l?aggressore è stato individuato grazie alle telecamere

Una giornata di relax e spensieratezza si è improvvisamente trasformata in tragedia sul litorale tra Varcaturo e Castel Volturno, quando Nicola Mirti, appena 18enne, è stato ucciso con due coltellate. La svolta è arrivata grazie alle telecamere di sorveglianza che hanno permesso di individuare l’aggressore. Un episodio che scuote la comunità e pone nuovamente il tema della sicurezza sulle spiagge del nostro territorio.

