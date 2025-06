Nicola Mirti ucciso a 18 anni a coltellate in spiaggia a Varcaturo | fermato un 19enne per l’omicidio

Una tragedia scuote la costa di Varcaturo: Nicola Mirti, un giovane di soli 18 anni, perde la vita in un tragico episodio di violenza sulla spiaggia. La Polizia di Stato ha già fermato un 19enne ritenuto responsabile dell'omicidio, ma il caso è ancora in fase di approfondimento. La comunità aspetta risposte e giustizia, mentre le indagini proseguono per fare chiarezza su questa drammatica vicenda.

La Polizia di Stato, che indaga sulla morte del 18enne Nicola Mirti, accoltellato dopo una lite scoppiata su un lido a Varcaturo, ha fermato un 19enne, indiziato dell'omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

