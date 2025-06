Nicola Mirti chi era il ragazzo ucciso con due coltellate al petto | era in spiaggia con gli amici

Nicola Mirti, un giovane che amava la vita e gli amici, si trovava in spiaggia con loro quando il destino ha tragicamente cambiato le sue sorti. Dopo aver vissuto tra Mugnano, Napoli e Giugliano, il suo sorriso e i suoi sogni sono stati spezzati troppo presto. La sua storia ci ricorda quanto sia fragile il confine tra gioia e dolore, lasciando una domanda inevasa: chi era davvero Nicola e cosa si nasconde dietro quell'ultimo, fatale incontro?

Ha vissuto per pochi anni a Mugnano, poi per alcuni anni a Napoli e, da qualche tempo, era residente a Giugliano. Viveva con il padre, nella terza città della Campania, il giovane Nicola. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Nicola Mirti, chi era il ragazzo ucciso con due coltellate al petto: era in spiaggia con gli amici

