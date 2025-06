Nicola Mirti accoltellato in spiaggia a Varcaturo muore in ospedale | fermato un coetaneo

Una drammatica vicenda scuote il litorale di Varcaturo: Nicola Mirti, colpito da un'aggressione mentre si trovava in spiaggia, ha perso la vita in ospedale. La scena, tristemente impressionante, ha portato all'arresto di un coetaneo, che ora è sotto fermo. Questo tragico episodio evidenzia ancora una volta quanto la sicurezza nei luoghi di ritrovo possa essere fragile e come la violenza lasci ferite profonde nella comunità .

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi, domenica 8 giugno 2025 in un lido balneare del litorale tra Varcaturo e Castel Volturno. Intorno alle 13, presso lo stabilimento Palma Rey

