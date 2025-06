Nicola Mirti accoltellato e ucciso a 18 anni in spiaggia | fermato un coetaneo

Una tragedia sfiorata sulla spiaggia di Marina di Varcaturo, dove Nicola Mirti, 18 anni, è stato brutalmente accoltellato e ha perso la vita. Fermato un coetaneo coinvolto nell'aggressione, il dramma si è consumato in un attimo a causa di una lite tra giovani. Una vicenda che scuote l'intera comunità, lasciando lacrime e interrogativi su come prevenire simili tragedie in futuro.

Una lite tra giovani è finita in tragedia e un ragazzo di 18 anni è morto. Succede in spiaggia, in una struttura balneare di Marina di Varcaturo, al confine tra i comuni di Giugliano (Napoli) e Castel Volturno (Caserta). Nicola Mirti è stato accoltellato da un suo coetaneo per futili motivi ed è. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Nicola Mirti accoltellato e ucciso a 18 anni in spiaggia: fermato un coetaneo

In questa notizia si parla di: Mirti Accoltellato Anni Spiaggia

Morto in ospedale il ragazzo accoltellato in spiaggia a Varcaturo: è Nicola Mirti, di Mugnano - Tragedia sulla spiaggia di Varcaturo: Nicola Mirti, giovane di 18 anni di Mugnano, perde la vita dopo un'aggressione sfociata in una tragedia.

Accoltellato a 18 anni in spiaggia a Varcaturo, nel napoletano, dopo una lite. Un fermo - Nicola è stato colpito da due fendenti al torace. Immediati i soccorsi e il trasporto d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Pozzuoli da un’ambulanza privata che si trovava in zona, dove il ... Come scrive tg.la7.it

Nicola Mirti, ucciso a 18 anni a coltellate in spiaggia a Varcaturo: fermato un 19enne per l’omicidio - La Polizia di Stato, che indaga sulla morte del 18enne Nicola Mirti, accoltellato dopo una lite scoppiata su un lido a Varcaturo, ha fermato un 19enne ... Si legge su fanpage.it

Nicola Mirti accoltellato a 18 anni in spiaggia dopo una lite: il 18enne è morto in ospedale. Choc a Varcaturo, c'è un fermo - Un ragazzo di 18 anni, Nicola Mirti, è morto dopo essere stato accoltellato allo stomaco al termine di un litigio per futili motivi ... msn.com scrive