Nicola Mirti 18 anni ucciso sulla spiaggia dopo una lite

Una tragica scena sulla spiaggia di Mugnano di Napoli: Nicola Mirti, 18 anni, perde la vita in un attimo dopo una lite finita nel sangue. Due fendenti al torace sono stati fatali per il giovane, che si trovava al lido Palma Rey, tra Napoli e Caserta. Un episodio che scuote la comunità e solleva domande su quanto possa essere sottile il confine tra conflitto e tragedia.

Due fendenti al torace hanno spezzato la giovane vita di Nicola Mirti, 18 anni, di Mugnano di Napoli. Il ragazzo si trovava in spiaggia, al lido Palma Rey, in via Marina di Varcaturo, al confine tra Napoli e Caserta, quando "per futili motivi", come hanno accertato gli inquirenti, si è trovato al.

