Nicola Iannelli torna a Fano | sarà il nuovo libero della Virtus Volley

Nicola Iannelli torna a Fano, pronto a dare il massimo come nuovo libero della Virtus Volley. Dopo aver ricevuto offerte da squadre di A2 e A3, ha scelto con il cuore la sua città natale, sottolineando l'importanza dei sentimenti e della passione. Con questa decisione, Nicola dimostra che il calcio non è solo sport, ma anche emozioni autentiche. Ma le sue idee sono chiare e il suo entusiasmo contagioso, pronto a scrivere un nuovo capitolo di successi.

Lo hanno cercato diverse squadre di A2 e A3, ma lui ha scelto Fano. Nicola Iannelli, classe 1999, di scuola virtussina, sarà il nuovo libero della Virtus Volley Fano. E motiva così la sua scelta: "Perché non giocare per la città che amo e per la società che mi ha cresciuto? I sentimenti e le motivazioni che ti legano ad un posto sono fondamentali, giocare a casa propria non è come giocare in qualsiasi altra parte". Nicola ha le idee chiare ma anche un curriculum che fa capire come il ventiseienne possa diventare protagonista anche in A2. Dopo gli anni virtussini (2016-2019) in cui Iannelli ha peraltro conquistato una promozione in serie A3, l’approdo in Superlega alla corte di Andrea Giani (Modena). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it