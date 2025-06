nicola e manuel presto sacerdoti

Sabato prossimo a Como, un momento di grande gioia e spiritualità si preannuncia con l’ordinazione di quattro nuovi sacerdoti, tra cui Nicola Bergomi e Manuel Dei Cas, due giovani valtellinesi pronti a consacrare la loro vita al servizio della comunità. L’evento, presieduto dal vescovo Oscar Cantoni, attirerà centinaia di fedeli provenienti anche dalla Valtellina, desiderosi di condividere questa importante tappa. Una cerimonia che segnerà un nuovo inizio nel cammino di fede di questi giovani.

Sono attesi centinaia di fedeli anche dalla Valtellina sabato prossimo alle 10, in cattedrale a Como, dove il vescovo Oscar Cantoni presiederà il rito di ordinazione di quattro sacerdoti. Di questi, due sono valtellinesi: Nicola Bergomi, 34 anni compiuti a maggio, nativo della parrocchia San Giovanni Battista di Lanzada, nella comunità pastorale della Valmalenco, e Manuel Dei Cas, 27 anni, della parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio di Bormio. Gli altri due futuri sacerdoti sono Mauro Cavallaro, 26 anni, di Olgiate Comasco, e David Martinez, 31 anni, di Cernobbio. I quattro futuri don hanno scelto come motto, per accompagnare il giorno della propria consacrazione presbiterale, un versetto del capitolo quinto della Lettera ai Romani: "L’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it