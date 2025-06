Nico Paz, talento argentino classe 2004, è al centro delle attention di mercato dell’Inter. Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, fa chiarezza e svela la verità dietro le voci che circolano sui nerazzurri. La questione è ancora aperta, ma una cosa è certa: il futuro del giovane trequartista si deciderà presto, e il pallino è in mano a…

Nico Paz Inter, Romano fa chiarezza: «Ecco la verità sulle voci sui nerazzurri, il pallino è in mano a.». Le parole del giornalista. Intervenuto sul proprio canale YouTube, Fabrizio Romano ha affrontato il tema legato al futuro di Nico Paz, trequartista argentino in forza al Como che da mesi è finito nei radar del calciomercato Inter. Come chiarisce il giornalista esperto di mercato però, per il futuro del classe 2004 il pallino resta nelle mani del Real Madrid. NICO PAZ INTER – « Il Como continua ad aspettare una risposta dal Real Madrid: sembrava imminente, ma poi hanno preso Mastantuono. Ecco perché si è rallentato su Nico Paz: il Real non ha ancora comunicato nulla al Como. 🔗 Leggi su Internews24.com