Nico Gonzalez Juventus clamoroso dalla Continassa | può partire anche lui! Cifre e possibili pretendenti per l’argentino | ultime

Nico Gonzalez potrebbe lasciare la Juventus: l’ultima bomba dalla Continassa scuote il calciomercato bianconero. L’argentino, finora protagonista in campo, potrebbe essere presto ceduto, alimentando rumors e scommesse sui possibili pretendenti. La Juve si prepara a cedere qualche pedina per finanziare acquisti di livello, con cifre e scenari ancora da definire. Scopriamo le ultime novità e le chance che circolano attorno al futuro di Nico.

Nico Gonzalez Juventus, clamoroso dalla Continassa: può partire anche lui! Cifre e possibili pretendenti per l'argentino: tutte le ultime novità. Arrivano aggiornamenti in un certo senso anche sorprendenti per quanto riguarda il calciomercato Juve, che in estate venderà qualche pedina per finanziare i colpi in entrata che, nelle intenzioni del club, dovranno essere di livello. Secondo la Gazzetta dello Sport a fare le valigie potrebbe essere anche Nico Gonzalez. Sull'argentino, arrivato a Torino un anno fa per 33 milioni di euro e valutato intorno ai 26-27 milioni di euro ci sono Brentford, West Ham e Galatasaray.

