Neymar positivo al Covid-19 | la nota ufficiale del Santos

Il mondo del calcio è in attesa di aggiornamenti mentre Neymar, stella del Santos, è risultato positivo al Covid-19. La nota ufficiale del club rivela che il giocatore ha manifestato sintomi febbrili giovedì, sollevando preoccupazioni e domande sul suo recupero e sulla prossima stagione. In un momento cruciale, la salute del campione diventa la priorità assoluta: ecco cosa sappiamo finora.

