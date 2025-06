Newsom soldati in California solo per dare spettacolo

In un gesto che ha scatenato molte polemiche, il governatore californiano Gavin Newsom ha criticato duramente la mobilitazione militare a Los Angeles, definendola uno spettacolo inutile e pericoloso. La sua preoccupazione è che si tratti più di una dimostrazione di forza che di un’effettiva necessità di ordine pubblico. È fondamentale rispondere con saggezza e dialogo, evitando di alimentare tensioni e mantenendo sempre alta la strada della pace.

"Il governo federale sta mobilitando la Guardia nazionale della California e sta schierando 2000 soldati a Los Angeles - non perché ci sia una carenza nell'applicazione della legge, ma perché vogliono uno spettacolo. Non dateglielo. Non usate mai la violenza. Parlate pacificamente". Lo ha scritto su X il governatore democratico della California, Gavin Newsom. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Newsom, soldati in California solo per dare spettacolo

In questa notizia si parla di: California Newsom Soldati Spettacolo

