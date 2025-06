Neurostimolazione per tornare a camminare | Basta trionfalismi sulla pelle delle persone con disabilità

La neurostimolazione rappresenta una frontiera promettente nel percorso di riabilitazione per le persone con lesioni midollari, offrendo nuove speranze concrete di recupero. Tuttavia, è fondamentale mantenere un approccio realistico e rispettoso, evitando trionfalismi e false promesse che rischiano di alimentare illusioni ingiustificate. La ricerca avanza, ma il vero progresso si costruisce con trasparenza, dedizione e rispetto per ogni storia di sfida e rinascita.

Milano – "La speranza delle persone con lesione midollare e in generale con disabilità non può stare nell'annuncio "miracoloso" di turno", ha scritto Vincenzo Falabella, presidente della Faip (Federazione delle associazioni italiane di persone con lesione al midollo spinale) sulla rivista S uperando.it, all'indomani della notizia dell'"incredibile recupero" di un 33enne con paralisi degli arti inferiori da lesione midollare incompleta ma "estesa al cono midollare", che dopo l'impianto di un neurostimolatore elettrico midollare è riuscito a camminare (con supporti) per brevi distanze. Un caso clinico che i medici del San Raffaele e i bioingegneri della Sant'Anna di Pisa hanno descritto sulla rivista scientifica Med-Cell Press, ma la cui comunicazione attraverso la stampa, tra "titoli trionfalistici come "Addio alla sedia a rotelle" o "La paralisi è sconfitta", rischia di creare aspettative irrealistiche" destinate a frantumarsi "quando si scopre che i tempi della medicina sono ben diversi da quelli della cronaca"; alimentando così "la sindrome della speranza tradita che tante persone con disabilità hanno sperimentato sulla propria pelle", osserva Falabella, che da 24 anni è in carrozzina per una lesione midollare.